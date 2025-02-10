Собаководам рассказали, как отучить питомца обдирать обои

Собака может портить обои от скуки или от недостатка физических нагрузок. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Кроме того, по его словам, такое поведение питомца может быть обусловлено частыми изменениями распорядка дня. Животное не понимает, когда его покормят, выведут на прогулку, поиграют с ним, пояснил специалист.

«Питомец просто находит себе занятия дома, пока хозяин не обращает на него внимания. Кроме того, причиной такого поведения может стать страх, скука, проблемы со здоровьем», — отметил Голубев.

Поймав собаку за порчей имущества, эксперт посоветовал скомандовать «Фу!», «Нельзя!» и отправить ее на место. При этом ругать любимца не стоит, а вместо этого проанализировать подход к его воспитанию, заключил эксперт.

До этого Голубев рассказал, что плохой аппетит у собаки может быть вызван как простой усталостью, так и серьезными заболеваниями, требующими немедленного вмешательства. Если со здоровьем питомца все в порядке, он посоветовал обратить внимание на его психологическое состояние.

Ранее собаководам объяснили, как сделать безопасной зимнюю рыбалку с собакой.