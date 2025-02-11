Эксперт рассказала, как мошенники обманывают детей

Чтобы наладить доверительные отношения с детьми и выманить личную информацию, мошенники часто создают фейковые аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за друзей или знаменитостей. Об этом в беседе с РИАМО предупредила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна.

Кроме того, по ее словам, злоумышленники могут предлагать ребенку скачать «бесплатные» дополнения к играм или подарки, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение.

«Открыто говорите с детьми о возможных угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете. Обсудите кибербуллинг, мошенничество, фишинг и другие формы онлайн-угроз. Используйте реальные примеры, чтобы сделать обсуждение более наглядным и понятным», — сказала Куприна.

Она также посоветовала установить четкие правила пользования интернетом, составив список действий, которые производить нельзя.

Накануне сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок, направленных на противодействие киберпреступлениям. Документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и содержит десятки мер для защиты граждан от мошенников.

Ранее в МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме.