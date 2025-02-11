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В Северной Осетии ввели в действие «Перехват» после перестрелки на трассе

Полиция ввела план «Перехват» в Северной Осетии после стрельбы на трассе
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Shutterstock

Полиция ввела план «Перехват» в Северной Осетии после стрельбы на федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Сейчас силовики разыскивают трех местных жителей: 27-летних Сармата Габараева и Родиона Гаглоева и 36-летнего Тимура Гиоева. В Ардоне введен план «Перехват», —сообщает издание.

Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля — трое подозреваемых поссорились с местным жителем, которого зовут Хетаг Х., известно, что он проживает в Ардоне. Нападавшие выстрелили в мужчину более 10 раз, после чего сбежали с места преступления. Пострадавший был доставлен в ЦРБ во Владикавказ, однако врачи не смогли спасти мужчину.

До этого Пресненский суд арестовал участника перестрелки на Большой Никитской улице в Москве, поблизости от «Кофемании».

Следствие считает, что гражданин Исамбеков грубо нарушил общественный порядок, а также заранее нашел предмет, который можно использовать как оружие.

Ранее сообщалось об инциденте в Тверской области, где россиянин выстрелил в знакомого из ружья.

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