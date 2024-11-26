В Тверской области россиянин выстрелил в знакомого из ружья в лесу

В Тверской области суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в нанесении травм знакомому. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел недалеко от поселка Ранцево. По версии следствия, в лесном массиве между двумя местными жителями возникла ссора. Во время конфликта один из них выстрелил в другого из охотничьего ружья.

«После совершения преступления злоумышленник с места происшествия скрылся», – сообщается в публикации.

Пострадавшего нашли спустя несколько дней, но спасти его не удалось. У мужчины заметили огнестрельное ранение.

На месте происшествия нашли оружейный патрон, в рамках экспертизы выяснилось, что им стреляли из ружья подозреваемого. Самого россиянина оперативно задержали и доставили в следственный комитет.

Местного жителя заключили под стражу. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Курска выстрелил в приятеля, оскорбившего девушку.