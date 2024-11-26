Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области россиянин выстрелил в знакомого из ружья в лесу

В Тверской области мужчину задержали за стрельбу по знакомому в лесу

close
СК РФ по Тверской области

В Тверской области суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в нанесении травм знакомому. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел недалеко от поселка Ранцево. По версии следствия, в лесном массиве между двумя местными жителями возникла ссора. Во время конфликта один из них выстрелил в другого из охотничьего ружья.

«После совершения преступления злоумышленник с места происшествия скрылся», – сообщается в публикации.

Пострадавшего нашли спустя несколько дней, но спасти его не удалось. У мужчины заметили огнестрельное ранение.

На месте происшествия нашли оружейный патрон, в рамках экспертизы выяснилось, что им стреляли из ружья подозреваемого. Самого россиянина оперативно задержали и доставили в следственный комитет.

Местного жителя заключили под стражу. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Курска выстрелил в приятеля, оскорбившего девушку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами