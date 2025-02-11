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В Самаре пенсионерка отдала мошенникам 421 млн рублей

В Самаре задержали мошенников, похитивших у пенсионерки 421 млн рублей

Сотрудники полиции Самарской области задержали двух жителей Саратова и их приятеля из Подмосковья, которые выманили у пожилой женщины более четырехсот миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пенсионерка лишилась накоплений после звонка неизвестных, запугав ее несуществующим уголовным делом якобы о финансировании ВСУ, аферисты убедили самарчанку обналичить сбережения и перевести их на «безопасный счет». В течение нескольких дней потерпевшая снимала деньги и переводила их на указанные реквизиты.

«Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию», — сообщила Ирина Волк.

Личности мошенников удалось установить в преступной схеме участвовало четверо преступников. Двоих мужчин задержали в Саратове, третьего афериста арестовали в Подмосковье, местонахождение четвёртого устанавливается. В ходе обыска у подельников были изъяты более трёх миллионов рублей, телефоны, которые они использовали для связи с пенсионеркой, и автомобиль.

По словам подозреваемых, криминальную подработку они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они будут должны забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам 65 млн руб. и коллекцию часов.

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