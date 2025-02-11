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В ЦБ назвали правила, которые помогут защититься от телефонных мошенников

Зампред ЦБ Зубарев: безопасных счетов для спасения денег не существует
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит помнить о том, что «безопасных счетов» не существует, чтобы не вестись на уловки телефонных мошенников. Об этом в интервью kp.ru рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

По его словам, ему также звонят мошенники, однако, он не отвечает на звонки с незнакомых номеров. Эксперт подчеркнул, что схемы аферистов могут меняться. При этом все они пытаются получить код SMS или push-уведомления под предлогом того, чтобы защитить деньги граждан.

«В конце обязательно прозвучит, что надо спасти деньги и переправить их на какой-то безопасный или защищенный счет. Это главный сигнал опасности, своего рода «красная лампочка» тревоги, что нужно немедленно положить трубку. Мы постоянно говорим, но повторить не мешает: никаких безопасных счетов для «спасения» денег от мошенников в ЦБ не существует», — сказал Зубарев.

В компании Angara Security до этого сообщили, что мошенники активизировались перед 14 февраля и 8 марта. Так, россиянам начали рассылать сообщения о якобы посылке с сюрпризом от родственника, живущего за границей, или о букете цветов от неизвестного поклонника, который оформил заказ в дорогом салоне. В таком случае можно необдуманно подтвердить адрес доставки и сообщить код из SMS-сообщения для якобы курьера.

Ранее сообщалось, что в Самаре пенсионерка отдала мошенникам 421 млн рублей.

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