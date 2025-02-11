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Петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 10 млн рублей

78.ru: в Петербурге пенсионерка обогатила мошенников на 10 млн рублей
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Shutterstock

В Петербурге 72-летняя женщина поверила аферистам и обогатила их на 10 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Пожилой петербурженке, проживающей на Железноводской улице, стали звонить неизвестные. Аферисты ввели женщину в заблуждение и напугали ее якобы мошенническими действиями с ее счетом.

Пенсионерка доверилась злоумышленникам и последовала их инструкциям. Так она перевела на «безопасный счет» 900 тысяч рублей, а через три дня отдала курьеру мошенников еще 8,6 млн рублей.

Пожилая женщина позже поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полицейские начали поиск злоумышленников.

До этого в Оренбурге пенсионерка лишилась денег, продиктовав код для получения посылки. Ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что код был передан мошенникам, которые пытаются похитить деньги с ее банковских счетов.

Ранее в ЦБ назвали правила, которые помогут защититься от телефонных мошенников.

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