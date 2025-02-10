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Пенсионерка сообщила код для получения посылки и лишилась накоплений

В Оренбурге пенсионерка лишилась денег, продиктовав код для получения посылки
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пожилая жительница из Оренбурга поверила мошенникам и перевела им почти полмиллиона рублей, пытаясь получить несуществующую посылку. Об этом сообщает областное управление МВД.

С 63-летней пенсионеркой связались неизвестные. Аферисты сообщили, что на её имя пришла посылка, для ее получения необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Позже ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что код был передан мошенникам, которые пытаются похитить деньги с ее банковских счетов.

Злоумышленник предложил перевести все сбережения на «резервный счет». Женщина сняла 440 тысяч рублей с вклада и перевела их по указанным реквизитам, осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительница Красноярска попалась на уловки мошенников, оформила кредит в банке и лишилась накоплений, пытаясь заменить медицинский полис. По указанию аферистов она перевела первые 600 тысяч рублей, после этого оформила три кредита на сумму 1,9 млн рублей также отправила их на указанные реквизиты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка отдала аферистам свыше 1 млн рублей, чтобы «предотвратить преступление».

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