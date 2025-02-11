Врач назвала витамины, которых людям не хватает зимой

Зимой многие россияне на фоне отсутствия солнца сталкиваются с дефицитом витамина D. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, он нужен для нормальной работы иммунной системы. Кроме того, в холодное время года может не хватать витамина C, который отвечает за иммунитет и хорошее состояние стенок сосудов.

«Если его не хватает, беспокоят кровотечения. Например, как только появляется кровь при чистке зубов, значит, помимо похода к стоматологу, нужно добавлять в рацион витамин С — можно пить теплый чай с лимоном. <...> Если не хватает витамина A, сразу видно нарушение иммунной защиты. Появляется шелушение кожи, ухудшается состояние губ», — добавила Лапа.

Врач порекомендовала проверить уровень этих витаминов в крови. В случае подтверждения нехватки нужно будет начать принимать препараты для восполнения дефицита, заключила она.

Нутрициолог Ирина Селиванова до этого говорила, что часто причиной апатии и чувства постоянной усталости в зимний период является нехватка витаминов. Она добавила, что одним из самых чувствительных для человека является дефицит витамина D в организме, поскольку именно он контролирует синтез серотонина (гормона радости).

Ранее врач перечислил полезные свойства шиповника.