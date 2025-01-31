Врач перечислил полезные свойства шиповника

Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» прокомментировал недавнее исследование, по результатам которого выяснилось, что шиповник обладает противораковыми свойствами. По его словам, ягода подлежит дальнейшему изучению, особенно ее семена.

«Обычно семечки шиповника не едят, но, может, скоро выяснится, что они являются носителем самого полезного. Как это часто бывает», — предположил специалист.

Уже известно, что в шиповнике много витамина С, провитамина А и бета-каротина, способствующих поддержанию иммунитета, добавил Болибок.

Недавно ученые Передовой инженерной школы «Агробиотек» Томского госуниверситета, ВИР им. Вавилова, ДВФУ и СФНЦА РАН обнаружили в шиповнике 48 веществ, которые раньше не находили при экстракции растения. Среди них также есть яцеозидин и цирсилиол, которые обладают противораковой активностью. Как сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ, ранее этого никто не делал.

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