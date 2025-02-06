Россиянам назвали причину возникновения апатии и усталости зимой

Часто причиной апатии и чувства постоянной усталости в зимний период является нехватка витаминов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила нутрициолог Ирина Селиванова.

«Мы активно работаем, постоянно находимся в поле многозадачности, в нашем рационе преобладают простые углеводы, мы не доедаем белка и растительной клетчатки, мало двигаемся. Добавьте сюда хронический стресс, недостаток сна, световое и звуковое загрязнение среды, нехватку витаминов и минералов», — указала эксперт.

Она добавила, что одним из самых чувствительных для человека является дефицит витамина D в организме, поскольку именно он контролирует синтез серотонина (гормона радости). При этом солнечный свет, являющийся источником витамина D, зимой в большом дефиците.

Психолог Эльвира Жданова до этого рассказала, как поднять настроение в слякотную зиму. Если печаль стала хронической, специалист рекомендует сдать кровь на биохимию и выяснить, каких витаминов и микроэлементов не хватает организму.

Если же со здоровьем все в порядке, она посоветовала делать простые физические упражнения: похлопать в ладоши, пять раз присесть, потереть уши. Кроме того, по ее словам, поможет элементарная улыбка.

Ранее ученый рассказал, как метеочувствительным выжить зимой.