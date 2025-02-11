В Госдуме россиянам объяснили, для чего вводится новая схема оплаты отопления

Изменение порядка оплаты отопления вступит в силу с 1 марта и значительно упростит россиянам контроль за начислениями. Платить за тепло жители будут только в период его подачи, что защитит их от действий недобросовестных компаний, объяснил RT депутат Госдумы Сергей Колунов.

До этого собственники квартир могли на общем собрании выбрать способ оплаты отопления – либо в течение всего года, либо только осенью и зимой. Теперь же возможной останется лишь оплата в отопительный период, объяснил Колунов. Для россиян вся система станет прозрачнее, а недобросовестные управляющие и ресурсоснабжающие организации будут ограничены в действиях – они не смогут наживаться на «подкрутке» потребления. Намного удобнее платить фактически за потребленное тепло в прошлом месяце, чем оплачивать услугу, которой человек пользовался еще год назад, подчеркнул депутат.

Однако минусы тоже есть – нагрузка может возрасти, предупредил парламентарий.

«Когда была возможность разбить платёж за тепло на 12 месяцев, жители фактически получали рассрочку. Ежемесячные платежи были меньше, людям с небольшим доходом было проще планировать свой бюджет», — пояснил он.

Суммарно нагрузка не изменится, просто летом платежи будут значительно ниже, а зимой – выше. Такой подход в любом случае принесет больше пользы, так как уменьшит число случаев мошенничества, заключил Колунов.

Напомним, так же с 1 марта вступит в силу норма о привязке общей площади помещения к Жилищному кодексу. Она позволит не учитывать в платежках площадь балконов, террас, веранд и лоджий и снизит количество споров, так как до этого данные в ЕГРН, ГИС, ЖКХ или других системах расходились.

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