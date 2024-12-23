Эксперт: дешевые счетчики заставляют россиян переплачивать за коммуналку

Сократить размер платы за коммунальные услуги можно с помощью качественного оборудования. В том числе нельзя экономить на счетчиках, так как в дешевых моделях выше погрешности, из-за чего жильцы могут переплачивать за ЖКУ, даже не догадываясь об этом, объяснил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук Общественной Службе Новостей.

Важно, чтобы приборы позволяли объективно оценивать расход коммунальных ресурсов. Особенно это касается счетчиков на воду – лучше выбрать модель подороже, но с меньшей погрешностью, отметил эксперт.

То же самое касается электроприборов, выбирая которые, следует ориентироваться на класс энергоэффективности. Так, при высоком классе и использовании энергосберегающих лампочек платить придется меньше.

«Есть всякие приспособления, например, душевые лейки, которые экономят воду, двухфазные сливные бачки для унитазов, — добавил Склянчук. — Опять же, во время чистки зубов нужно закрывать кран. Это элементарные рекомендации, которые следовало бы давать еще в школе».

Большой минус – это отсутствие счетчиков тепла, так как индивидуальный контроль потребления в данном случае имеет большое значение, отметил эксперт. При необходимости жильцы должны иметь возможность понижать тепло на несколько градусов, так как это в итоге помогает значительно экономить. Решение об установке системы регулирования подачи тепла можно принять на собрании жильцов. Склянчук призвал по возможности сокращать затраты на ЖКУ, но делать это без ущерба контролю, а за счет более продуманного подхода к установке оборудования.

Напомним, по прогнозом экспертов, по итогам текущего года долги россиян за ЖКУ не составят порядка 825 млрд рублей. Причем подчеркивается, что только 3% неплатежей связаны со сложной жизненной ситуацией, а все остальные платежи исключительно лежат в русле низкой платежной дисциплины.

Ранее в Госдуме объяснили, какие факторы могут увеличить плату за коммуналку.