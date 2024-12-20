В России назвали «прекрасными» поправки о сверхурочной работе

Новые поправки о сверхурочной работе россиян, скорее всего, будут приняты. Это полезная инициатива, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Инициатива полезная, поэтому думаю, что она будет принята. Но, возможно, будут внесены корректировки с учетом высказанных гражданами, экспертами и работодателями мнений. Считаю, что если россияне хотят работать сверхурочно больше, они должны иметь эту возможность. Подчеркиваю: речь идет именно о том, чтобы у граждан была возможность трудиться сверхурочно дольше (то есть обязывать трудиться дольше не нужно, это должно оставаться именно выбором самого работника). Это и для граждан, и для работодателей хорошо, и в целом для экономики тоже прекрасно, особенно в условиях наблюдаемого дефицита кадров», — отметил экономист.

По его мнению, нужно стараться, где это возможно, максимально уходить от требований по продолжительности труда к установлению конкретных показателей эффективности работы — KPI. Балынин подчеркнул, что важно не время, затраченное на достижение целевых показателей, а полученный результат. Экономист уверен, что именно это должно быть основой оплаты труда россиян. Балынин подчеркнул, что принятие предложений внесет позитивный вклад как в повышение производительности труда, так и в рост справедливости его оплаты.

Минэкономразвития 19 декабря предложило внести изменения в Трудовой кодекс для повышения гибкости рынка труда. Среди ключевых мер: увеличение допустимого лимита сверхурочной работы до четырех часов в день или 240 часов в год, с оплатой переработок свыше 120 часов в двойном размере. Также планируется разрешить работодателям отзывать сотрудников вредных производств из отпуска с их согласия, при этом время работы будет оплачиваться в двойном размере. Поправки предусматривают упрощение процедуры увольнения. Работодателям могут разрешить расторгать трудовой договор с работниками, отсутствующими более четырех месяцев, без необходимости объяснения причин. Также предлагается ограничить срок для отзыва заявления об увольнении — это можно будет сделать не позднее чем за три дня до окончания срока предупреждения.

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