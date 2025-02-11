Москвичам спрогнозировали морозы в феврале

В выходные, 15 и 16 февраля, в Москве ожидаются морозы, ночная температура воздуха будет опускаться до -13°C, дневная — -10°C…-11°C. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, это будут Сретенские морозы. Она уточнила, что температура может понизиться сильнее в условиях ясного неба. Синоптик допустила, что похолодание может дойти и до -25°C, однако, вероятность этого «невелика».

«В феврале еще возможны более серьезные морозы, чем в ближайшие выходные. Собственно, и долгосрочные прогнозы на февраль говорили о том, что самая низкая температура будет в последней декаде месяца. Главное, чтобы потом тепло было! Очень не хочется, чтобы март оказался холоднее февраля», — заключила Позднякова.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в конце февраля Москву накроет снегопад, а температура воздуха опустится до -14°C. По его словам, февраль «отработает» снегопадами за «провальную» зиму, что порадует москвичей, желающих продлить лыжный сезон.

Ранее москвичам спрогнозировали аномальную погоду на этой неделе.