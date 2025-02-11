Эксперты рекомендовали не отвечать на «сюрпризы от родственника, живущего за границей»

Мошенники активизировались перед 14 февраля и 8 марта, пробуя реализовать на россиянах несколько схем. Об этом сообщили ТАСС в компании Angara Security.

В компании рассказали, что россиянам начали рассылать сообщения о якобы посылке с сюрпризом от родственника, живущего за границей, или о букете цветов от неизвестного поклонника, который оформил заказ в дорогом салоне.

В таком случае можно необдуманно подтвердить адрес доставки и сообщить код из SMS-сообщения для якобы курьера.

«Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты», — предупредила руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

Она отметила, что номер карты, ФИО, адрес доставки мошенники могут узнать из баз утечек данных.

В компании советуют гражданам быть бдительными и не принимать подарки от неизвестных.

До этого в МВД предупредили, что мошенники стали активнее пользоваться услугами курьеров для хищения накоплений.

Ранее россиянам рассказали, как отличить мошенника от сотрудника технической поддержки.