Россиянам рассказали, как отличить мошенника от сотрудника технической поддержки

В современном мире, полном технологий и онлайн-сервисов, техническая поддержка играет связующую роль между сервисом и пользователем, помогая решать возникающие вопросы и проблемы. Однако, с увеличением количества интернет-мошенников, пользователям необходимо знать, как отличить настоящего сотрудника технической поддержки продукта от злоумышленника, рассказал «Газете.Ru» Павел Андреев, руководитель направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail.

Во-первых, в 99% случаев коммуникацию всегда инициирует сам пользователь, поэтому подозрительным уже является факт обращения поддержки по запросу, который вы не направляли.

«Во-вторых, сотрудники технической поддержки не обращаются с необычными просьбами. Если же сотрудник запрашивает какую-либо конфиденциальную информацию (например, маску банковской карты или паспортные данные), вероятнее всего, вы имеете дело с мошенниками. Исключение составляют случаи, когда вы сами инициировали обращение, например, на возврат средств за подписку. Однако в данной ситуации вас попросят назвать только часть данных для идентификации», — отметил он.

В-третьих, обращайте внимание на канал связи. Настоящие сотрудники технической поддержки всегда используют официальные каналы. Если вы получаете неожиданное сообщение или звонок от «техподдержки» по телефонному номеру, который, к примеру, не указан на официальном сайте компании, это первый признак возможного мошенничества. В таком случае, прежде чем выполнять какие-либо действия или предоставлять информацию, необходимо уточнить данные сотрудника, хотя бы ФИО, и обратиться по легитимному каналу связи (адресу, указанному на сайте/официальному сообществу в социальной сети) и уточнить, действительно ли обратившийся к вам человек — представитель компании или сервиса.

«В-четвертых, не паникуйте и всегда внимательно относитесь к предоставляемой информации. Мошенники часто используют тактику спешки. Они могут говорить, что ваша учетная запись под угрозой, и требовать немедленно предоставить личные данные или установить программу удаленного доступа. Не бойтесь задать вопросы или взять паузу. Если же вас торопят, не дают подумать и прямо запрещают обсуждать ситуацию, то это повод насторожиться», — заявил эксперт.

В-пятых, всегда обращайте внимание на стиль общения. У компаний или сервисов есть регламентированная тональность сообщений. Чаще всего мошенники используют агрессивные методы общения или создают искусственное чувство срочности. Если вы чувствуете давление с их стороны, будьте внимательны. Сотрудники поддержки обычно вежливы, готовы подождать и ответить на ваши вопросы.

«Также наблюдайте за качеством информации. Настоящие сотрудники поддержки хорошо информированы о своих продуктах и услугах. Если собеседник уходит от ответа, не отвечает на ваши вопросы и не дает времени подумать — это должно насторожить. Мошенники часто используют общие фразы и не дают полной информации, чтобы смутить жертву. Если что-то кажется подозрительным, не стесняйтесь спросить об этом еще раз или свериться с официальным источником.

И последнее, но не менее важное, никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Если вам предлагают перейти по ссылке или скачать вложения, будьте особенно осторожны. Лучше всего самостоятельно заходить на сайт компании через браузер, чтобы избежать фишинг-овых атак», — резюмировал он.

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