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В МВД предупредили, что аферисты стали чаще использовать курьеров

МВД: мошенники стали чаще использовать курьеров для хищения денег
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Дистанционные аферисты стали активнее пользоваться услугами курьеров для хищения накоплений. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в беседе с aif.ru.

«Жулики перешли на курьерскую схему. Начиная с декабря и по текущий момент у нас такой тренд: приходят какие-то незнакомые люди, некие курьеры, и люди отдают им наличными все денежные средства», — отметил он.

Впоследствии на похищенные деньги аферисты приобретают криптовалюту и переводят ее за рубеж, рассказал Филиппов.

В преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено свыше 2 млн человек, добавил замначальника следственного департамента.

Накануне сообщалось, что сын гендиректора «Газпром-медиа», бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова отдал мошенникам 65 млн рублей и коллекцию часов. По данным Telegram-канала Baza, злоумышленники позвонили 20-летнему Николаю Жарову 8 февраля и представились сотрудниками сотового оператора, предложив продлить договор на обслуживание SIM-карты. Юноша назвал аферистам код из СМС, так они получили доступ к его «Госуслугам».

Под давлением Жаров-младший отдал курьерам 49 млн рублей, $36 тысяч и €133 тысячи, а также отнес в ломбард 16 дорогостоящих часов. Сотрудница ломбарда вызвала полицию.

Ранее были названы фразы, выдающие мошенников в телефонном разговоре.

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