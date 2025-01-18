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На заводе в Норильске двое работников получили химические ожоги из-за ЧП в цеху

На заводе в Норильске прорвало заслонку трубопровода в цеху, есть пострадавшие

В Норильске двое рабочих на Надеждинском металлургическом комбинате получили химические ожоги в цеху. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 16 января в цеху производства нейтрализации серной кислоты. Во время запуска насоса была повреждена заслонка трубопровода, из-за чего пострадали двое из трех находившихся в помещении работников.

В СК добавили, что они были госпитализированы, а по факту инцидента проводится проверка.

14 января на хлебозаводе в Подмосковье произошла стрельба, при которой были ранены два работника. Около 21:00 водитель-экспедитор приехал на предприятие для загрузки хлеба, но выбился из графика. Бригадир, 37-летний уроженец одной из стран Средней Азии, сделал ему замечание, чем спровоцировал потасовку. Затем в драку вмешался соотечественник бригадира, работающий на заводе грузчиком. Вдвоем они, со слов очевидцев, стали избивать опоздавшего водителя, но тот достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Однако его оппоненты проигнорировали это, тогда мужчина открыл стрельбу по людям.

Ранее почти 2 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на заводе аккумуляторов.

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