В Эстонии раскритиковали решение властей отключиться от энергосистемы БРЭЛЛ

Житель Эстонии Дмитрий Куракин выразил свое недовольство по поводу решения властей отключиться от совместной с Россией энергосистемы БРЭЛЛ. Он поделился своим мнением в видео, пишет РИА Новости.

В ролике Дмитрия удивили объявления, размещенные на дверях домов и квартир, призывающие жителей запастись всем необходимым из-за потенциальных серьезных перебоев с электричеством, связанных с переходом на европейскую энергосистему. Он задался вопросом о целесообразности такого шага.

«Эстония, у меня к вам вопрос: <...> скажите ,пожалуйста, а с чем мы боремся?» — обратился он к зрителям.

Куракин подчеркнул, что решение о разъединении с общей энергосистемой выглядит нелогичным, экономически невыгодным и может оказать негативное влияние на страну.

«Вот мы отсоединяемся от России, чтобы им не платить, да? А подсоединяемся к тем, кому будем теперь платить в два раза больше, и не факт, что получится», — отметил он в своем видео.

3 февраля власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.