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В Хабаровском крае поймали собак, напавших на школьницу

Mash: в Хабаровском крае отловили собак, разодравших девочке руки и голову
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Depositphotos

В городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края отловили бродячих собак, напавших на 10-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Мэрия обещает очистить улицы города от всех псов», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что стая собак едва не растерзала девочку, которая шла в школу. По данным Amur Mash, ребенка отбили у псов прохожие. Девочка госпитализирована, псы разодрали ей руки и голову, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По словам местных жителей, на стаю агрессивных собак они жаловались с декабря.

До этого сообщалось, что в Хакасии полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак. Псы набросились на ребенка по дороге в школу. Местные жители вызвали полицию, прибывший на место участковый сумел отогнать животных, ему пришлось применить табельное оружие, чтобы разогнать агрессивных собак. Пострадавший госпитализирован.

Ранее на Сахалине собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.

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