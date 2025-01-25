На Сахалине собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику

На Сахалине собака едва не растерзала ребенка и вцепилась ему в лицо

В поселке Чапланово агрессивный пес напал на восьмилетнего мальчика во дворе частного дома, собака насквозь прокусила ребенку щеку. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел 24 января. На территорию частного дома забрел соседский пес, животное прогнали со двора, но спустя некоторое время собака вернулась и напала на восьмилетнего школьника, который играл около дома с друзьями.

«Ребенок пострадал: у него прокусана щека, губа, все насквозь. Чудом обошлось, что не задета область глаза. Он сильно испуган, был в истерике и теперь боится выходить из дома», — рассказывает сестра пострадавшего.

Школьнику потребовалась медицинская помощь, родители мальчика написали заявление в полицию. Выяснилось, что местные жители уже жаловались на агрессивного пса и просили хозяина посадить животное на цепь, однако мужчина не отреагировал. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее собака напала на хозяйку во время осмотра у ветеринара и откусила ей губу.