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Москвичам пообещали бесснежный вторник с минусовой температурой

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве ожидается до -5°C
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Maxim Shemetov/Reuters

Во вторник, 11 февраля, температура в Москве опустится до -5°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура будет колебаться в диапазоне от -5 до -3°C. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, а ветер в 2-7 м/с будет дуть с севера. В ночь на среду температура упадет до -8...-5°C, ветер в 4-10 м/с будет дуть с севера и северо-запада, а давление понизится до 765 мм ртутного столба.

На этом фоне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд удивился тому, что январь стал «самым-самым теплым в мире», потому что на погоду влияла холодная фаза Ла-Ниньи, но ее эффект сошел на нет. По его словам, 30 лет назад ситуация такой не была и во время этого природного явления глобальная температура уменьшалась. На этом основании синоптик сделал вывод о том, что на погоду большее влияние оказывают не природные факторы, а антропогенные, которые связаны с постоянным увеличением концентрации парниковых газов.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.

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