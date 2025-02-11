Синоптик объяснил, как январю удалось стать «самым-самым теплым в мире» вопреки Ла-Нинье

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд удивился тому, что январь стал «самым-самым теплым в мире», потому что на погоду влияла холодная фаза Ла-Ниньи, передает ТАСС.

По его словам, 30 лет назад ситуация такой не была и во время этого природного явления глобальная температура уменьшалась.

«Ла-Нинья — это характеристика того, что очень большое количество энергии, наоборот, стекает из атмосферы в океан, оказывается, что, несмотря на это явление, оно же крупномасштабное, январь стал рекордно теплым», — объяснил синоптик.

На этом основании он сделал вывод о том, что на погоду большее влияние оказывают не природные факторы, а антропогенные, которые связаны с постоянным увеличением концентрации парниковых газов. Вильфанд отметил, что, как только их количество получится хотя бы стабилизировать, природа будет больше влиять на погоду.

Ла-Нинья — явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана снижается. В это время усиливаются стабильные восточные ветры, которые гонят теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате этого средние температуры воздуха во всем мире становятся ниже.

Ранее в Тихом океане обнаружили неизвестный климатический феномен.