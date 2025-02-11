Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик объяснил, как январю удалось стать «самым-самым теплым в мире» вопреки Ла-Нинье

Синоптик Вильфанд удивился самому теплому январю в мире при действии Ла-Ниньи
close
Нина Зотина/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд удивился тому, что январь стал «самым-самым теплым в мире», потому что на погоду влияла холодная фаза Ла-Ниньи, передает ТАСС.

По его словам, 30 лет назад ситуация такой не была и во время этого природного явления глобальная температура уменьшалась.

«Ла-Нинья — это характеристика того, что очень большое количество энергии, наоборот, стекает из атмосферы в океан, оказывается, что, несмотря на это явление, оно же крупномасштабное, январь стал рекордно теплым», — объяснил синоптик.

На этом основании он сделал вывод о том, что на погоду большее влияние оказывают не природные факторы, а антропогенные, которые связаны с постоянным увеличением концентрации парниковых газов. Вильфанд отметил, что, как только их количество получится хотя бы стабилизировать, природа будет больше влиять на погоду.

Ла-Нинья — явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана снижается. В это время усиливаются стабильные восточные ветры, которые гонят теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате этого средние температуры воздуха во всем мире становятся ниже.

Ранее в Тихом океане обнаружили неизвестный климатический феномен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами