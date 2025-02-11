Аналитики заявили о росте числа фишинговых писем в преддверии праздников

Каждый год перед праздниками наблюдается рост числа фишинговых писем на 20-30% по сравнению с обычными днями. Например, в минувшем году перед 8 марта этот показатель увеличился на 27%, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC.

«Ежегодно перед праздниками число фишинговых писем растет на 20–30% по сравнению с обычными днями. Например, в прошлом году эксперты... перед 8 марта зафиксировали увеличение объема фишинговых писем на 27%. Злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничные дни люди активно и часто в спешке покупают подарки», — отметили они.

Чтобы минимизировать риск стать жертвой мошенников при онлайн-шопинге, эксперты рекомендуют следовать нескольким простым правилам. Прежде всего, стоит совершать покупки только на проверенных сайтах: легитимные интернет-магазины обычно работают уже некоторое время — как минимум несколько месяцев — и имеют отзывы, информацию о компании, пользовательское соглашение и контактные данные.

Специалисты подчеркивают, что самым настораживающим признаком является нереалистичная выгода. Мошенники могут предлагать дорогие товары по крайне низким ценам или заманивать скидками до 90%. С такими ресурсами лучше не связываться — не вводите свои данные, особенно финансовые, и избегайте покупок.

Кроме того, для защиты от фишинга полезно придерживаться следующих рекомендаций: не открывать ссылки из незнакомых сообщений и писем, проверять адрес сайта — у фишинговых ресурсов он часто немного отличается от настоящего, обращать внимание на недочеты в оформлении сайта.

Также не рекомендуется использовать один и тот же электронный адрес для различных целей или совершать покупки с банковской карты, на которую приходит зарплата. Используйте только знакомые устройства и сети — не стоит заходить в аккаунты интернет-магазинов с чужих компьютеров, так как это может привести к утечке логина и пароля. Эксперты также советуют избегать подключения к публичным Wi-Fi, не переводить предоплату незнакомым людям и не сообщать свои личные данные.

До этого сообщалось, что один из популярных способов электронного мошенничества — рассылка поддельных квитанций на оплату коммунальных услуг. Ее суть заключается в том, чтобы подменить настоящую квитанцию на поддельную в почтовом ящике. На первый взгляд, такие счета ничем не отличаются от настоящих: логотипы компаний, реквизиты и QR-код для оплаты.

Ранее МВД рассказало о фишинговой атаке от имени Ozon.