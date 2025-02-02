Россиян предупредили об опасном тренде мошенничества с QR-кодами

QR-коды прочно вошли в повседневную жизнь. Однако, наряду с удобством, они стали инструментом для мошенников, которые используют QR-коды для обмана, создавая новую угрозу — квишинг. Игорь Семенюта, аналитик-исследователь киберугроз R-Vision, рассказал «Газете.Ru» о распространенной квишинговой схеме с поддельными квитанциями ЖКХ.

«Квишинг — это фишинговая атака с использованием поддельных QR-кодов. Однако вместо того чтобы перенаправить пользователя на официальный сайт, такой код ведет на мошеннический ресурс. Согласно данным МВД РФ, в 2024 году преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составили 40% от общего числа зарегистрированных случаев. За январь-декабрь зафиксировано 765,4 тысячи киберпреступлений, что на 13,1% больше, чем в 2023 году. Рост атак с применением QR-кодов — яркий пример этой тенденции. Если в прошлом злоумышленники часто «играли» на невнимательности пользователей, подменяя ссылки, то теперь им даже не нужно изобретать сложные схемы: достаточно подменить QR-код», — объяснил он.

Один из популярных способов квишинга сегодня — рассылка поддельных квитанций на оплату коммунальных услуг. Ее суть заключается в том, чтобы подменить настоящую квитанцию на поддельную в почтовом ящике. На первый взгляд такие счета ничем не отличаются от настоящих: логотипы компаний, реквизиты и QR-код для оплаты.

При оплате коммунальных услуг люди обычно обращают внимание на два основных момента: соответствует ли имя абонента и сумма к оплате. Однако с появлением QR-кодов многие не проверяют реквизиты и сразу переходят к оплате по коду, который теперь есть на каждом счете.

«Если человек попадается на уловку злоумышленника, то после оплаты поддельной квитанции, деньги попадают в руки мошенников, и жертва узнает об обмане только тогда, когда приходит счет за следующий месяц с задолженностью за предыдущий. Встречаются даже случаи, когда злоумышленники подделывая QR-код дополнительно внедряют в фишинговый ресурс вредоносное программное обеспечение, чтобы не только украсть денежные средства, но и похитить личные данные пользователя. Например, установив шпионскую программу на телефон», — отметил эксперт.

Полностью исключить риск квишинга невозможно, но есть несколько простых правил, которые помогут защитить себя.

«Полностью исключить риск квишинга невозможно, но есть несколько простых правил, которыероверьте источник кода. Если вы видите QR-код на квитанции, сайте или рекламной афише, задумайтесь: не мог ли его создать не производитель, а мошенник? Например, получив квитанцию, лучше самостоятельно перейти на официальный сайт организации и проверить все данные. Возможно, существуют более безопасные способы выполнить ту же операцию», — рекомендовал он.

Используйте надежные сканеры. Не стоит слепо доверять любому коду. Перед тем как открыть ссылку, посмотрите, куда она ведет. В этом помогут специальные приложения для сканирования QR-кодов, которые отображают адрес до перехода. Ссылки мошенников часто выглядят почти как настоящие, но с подменами. Малейшее несоответствие — повод закрыть сайт.

«Проверьте защищенность сайта. Если код перенаправляет вас на страницу, где требуется ввести личные данные, обратите внимание на значок замка в адресной строке браузера. Если его нет или адрес кажется подозрительным, это может быть сигналом для прекращения перехода», — подчеркнул эксперт.

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