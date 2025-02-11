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Трамп заявил о желании Путина договориться о сделке по Украине

Трамп сказал, что они с Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что как он, так и президент России Владимир Путин заинтересованы в достижении соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Белом доме, пишет РИА Новости.

Когда журналисты спросили его, ведет ли он переговоры о встрече с российским лидером, Трамп ответил, что не может раскрывать детали разговоров.

«Ну, я не могу сказать вам, о чем я говорю, но мы ведем переговоры на групповом уровне. Мне кажется, он хотел бы заключить сделку, но для танго нужны двое», - отметил президент.

При этом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, общался ли он с Путиным напрямую.

«Я не хочу вдаваться в подробности. Нет, не хочу об этом говорить, это не принесет пользы. Но мы действительно стремимся к заключению сделки, если это возможно», — добавил президент США.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее Зеленский не поверил, что между Путиным и Трампом состоялся диалог.

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