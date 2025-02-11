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У Крита произошло второе ощутимое землетрясение за сутки

EMSC: у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
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Depositphotos

У греческого побережья произошло землетрясение магнитудой 5,0 (с ощутимыми слабыми толчками, которые могут вызывать небольшие разрушения). Об этом на своем сайте сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился на острове Крит — в 153 км севернее города Ираклион. Там живут около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км. Накануне в этом районе произошли толчки такой же силы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

На прошлой неделе греческий остров Санторини покинули тысячи местных жителей из-за землетрясений в Эгейском море. В регион направили спасательные команды и палатки после того, как зафиксировали сотни сейсмических толчков. Из-за толчков там были закрыты школы, запрещены строительные работы и отменены публичные мероприятия. СМИ отмечали, что в главном городе Санторини, Фире, улицы — за исключением небольших групп туристов — опустели, а это редкое зрелище даже в межсезонье.

Ранее сообщалось, что Гренландия содрогается от множества ледотрясений.

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