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Блогеру Портнягину разрешили пользоваться интернетом

Суд в Москве разрешил блогеру Портнягину пользоваться интернетом
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Пресс-служба Дмитрия Портнягина

Тверской суд Москвы отменил запрет на использование интернета для блогера Дмитрия Портнягина, обвиняемого в неуплате налогов и легализации доходов, оставив в силе лишь ограничение на покидание дома в ночное время. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Портнягина Евгений Грицков.

В апреле Портнягин был помещен под домашний арест с запретом на использование интернета и средств связи, затем мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Решение о доступе к интернету было принято судом в минувший четверг, 6 февраля.

Следствие обвиняет Портнягина и его супругу Екатерину, проходящую по отдельному делу о посредничестве во взяточничестве, в неуплате налогов на сумму более 124 миллионов рублей за 2018-2020 годы, а также в легализации свыше 91 миллиона рублей путем перевода средств третьим лицам. Адвокат отмечает, что налоговая задолженность, включая пени, была полностью погашена до возбуждения уголовного дела, дело было возбуждено спустя восемь месяцев после полного погашения задолженности. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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