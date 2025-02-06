В РФ призвали прекратить продажу муляжей медалей за участие в СВО

Владельцы работающих в РФ торговых площадок должны срочно принять меры для прекращения продажи муляжей медалей, выдаваемых за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат нижней палаты российского парламента Амир Хамитов, пишет РИА Новости.

Законодатель рассказал, что направил запросы руководителям маркетплейсов. Он потребовал от предпринимателей обозначить свою позицию относительно торговли муляжами медалей.

«На мой взгляд, позиция любого нормального человека может быть только одной: зарабатывать на продаже боевых наград или их муляжей безнравственно и недопустимо! И руководители торговых площадок должны принять срочные меры для прекращения этого <...> бизнеса», — сказал член Государственной думы РФ.

Также депутат отправил аналогичные письма в фонд «Защитники Отечества» и в адрес президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова. Кроме того, Хамитов связался с членами семей участников СВО, выразив надежду на их поддержку в борьбе с продажей муляжей медалей.

«Считаю, что в данной ситуации все общество должно однозначно высказаться против такого кощунства!» — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что торгующие муляжами медалей люди обесценивают подвиги участников боевых действий на Украине.

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