Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ призвали прекратить продажу муляжей медалей за участие в СВО

Депутат Хамитов потребовал прекратить продажу муляжей медалей на маркетплейсах
close
Фотослужба Госдумы РФ

Владельцы работающих в РФ торговых площадок должны срочно принять меры для прекращения продажи муляжей медалей, выдаваемых за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат нижней палаты российского парламента Амир Хамитов, пишет РИА Новости.

Законодатель рассказал, что направил запросы руководителям маркетплейсов. Он потребовал от предпринимателей обозначить свою позицию относительно торговли муляжами медалей.

«На мой взгляд, позиция любого нормального человека может быть только одной: зарабатывать на продаже боевых наград или их муляжей безнравственно и недопустимо! И руководители торговых площадок должны принять срочные меры для прекращения этого <...> бизнеса», — сказал член Государственной думы РФ.

Также депутат отправил аналогичные письма в фонд «Защитники Отечества» и в адрес президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова. Кроме того, Хамитов связался с членами семей участников СВО, выразив надежду на их поддержку в борьбе с продажей муляжей медалей.

«Считаю, что в данной ситуации все общество должно однозначно высказаться против такого кощунства!» — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что торгующие муляжами медалей люди обесценивают подвиги участников боевых действий на Украине.

Ранее житель Белгородской области попытался продать в интернете государственные награды своего прадедушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами