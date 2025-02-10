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Зеленский заявил о выделении Украине $2 млрд

Зеленский: ЕИБ выделил Украине $2 млрд
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о выделении Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) дополнительного финансирования в размере $2 миллиардов. Эти средства, по его словам, будут направлены на поддержку энергетического сектора, реализацию жилищных программ и инфраструктурные проекты, пишет ТАСС.

В Киеве несколько раз поднимали вопрос о том, что Украина в состоянии самостоятельно покрывать лишь военные расходы. Все остальные статьи бюджета требуют финансирования из зарубежных источников.

До этого ЕИБ уже выделил Украине €116,5 млн на социальные программы, а общий портфель проектов банка в Украине составляет €4,95 млрд, более €2 млрд из которых были выделены после февраля 2022 года.

В январе Зеленский сказал в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил, чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее Медведев назвал людей, в чьих карманах осели $100 млрд для Украины.

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