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Медведев назвал людей, в чьих карманах осели $100 млрд для Украины

Медведев: Зеленский признался, что со своей администрацией «попилил» $100 млрд
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РИА «Новости»/Reuters

Администрация президента Украины Владимира Зеленского совместно с американскими официальными лицами присвоила $100 млрд. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

На какие статистические данные он ссылается, Медведев не уточнил.

«В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он со товарищи попилил $100 млрд», — написал экс-президент России.

Медведев утверждает, что эти деньги похитили украинские и американские чиновники, среди которых сотрудники министерства обороны, центральная разведка Украины и военно-промышленного комплекса.

Медведев сравнил Зеленского с «голубым воришкой» из романа «12 стульев» Евгения Петрова и Ильи Ильфа. По мнению политика, «воры помилуют сами себя», и за их преступления наказания не последует.

В начале января Зеленский говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский лишился политических преференций.

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