Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства региональной безопасности.

«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Местным жителям напомнили, что, если они увидят беспилотник, им следует обратиться в экстренные службы по номеру 112.

10 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на Брянскую область. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, никто не пострадал.

Вечером 10 февраля системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в детском саду в Курской области возник пожар после атаки беспилотника.