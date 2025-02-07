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Польские фермеры освистали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен

РИА Новости: польские фермеры освистали главу ЕК фон дер Ляйен в Гданьске
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Marko Djurica/Reuters

Польские фермеры выразили свое недовольство в адрес главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Гданьске. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, у Центра европейской солидарности, где проходило выездное заседание ЕК, несколько тысяч польских фермеров организовали акцию протеста. Они выразили несогласие с «зеленым курсом» Европейского союза, который предполагает ужесточение экологических требований в сельском хозяйстве и, как следствие, повышение стоимости сельскохозяйственной продукции.

По данным РИА Новости, когда к месту проведения заседания прибыли автомобили с делегацией Еврокомиссии, протестующие начали выражать свое недовольство. Они свистели, били в барабаны, дудели в горны и скандировали: «Прочь, Урсула! Прочь Урсула!».

3 января польские фермеры организовали акцию протеста у здания представительства ЕК в Варшаве. Протестующие вышли на улицы столицы с лозунгом «пять раз нет». Они выражали несогласие с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, действующими экологическими стандартами ЕС и состоянием польской экономики.

Ранее стало известно о страхе поляков перед вступлением Украины в Евросоюз.

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