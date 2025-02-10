Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали избившего подростка в метро мужчину

МВД: полиция задержала москвича, избившего подростка в вагоне поезда метро

Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил подростка в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

По данным ведомства, 38-летний мужчина нанес 15-летнему подростку несколько ударов ногой в область головы и туловища, после чего скрылся. Потерпевший обратился к дежурившим на станции полицейским, которые вызвали ему скорую помощь и задержали подозреваемого. По словам мужчины, ему показалось, что подросток сделал ему замечание.

«Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои» и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.

В январе Москве задержали двух юношей, подозреваемых в нападении на 16-летнего пассажира метро и угрожавших ему пневматическим пистолетом. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее мужчина избил подростка на эскалаторе в петербургском метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами