В Москве задержали избившего подростка в метро мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил подростка в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

По данным ведомства, 38-летний мужчина нанес 15-летнему подростку несколько ударов ногой в область головы и туловища, после чего скрылся. Потерпевший обратился к дежурившим на станции полицейским, которые вызвали ему скорую помощь и задержали подозреваемого. По словам мужчины, ему показалось, что подросток сделал ему замечание.

«Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои» и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.

В январе Москве задержали двух юношей, подозреваемых в нападении на 16-летнего пассажира метро и угрожавших ему пневматическим пистолетом. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее мужчина избил подростка на эскалаторе в петербургском метро.