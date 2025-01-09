В московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира

В Москве подростки с пистолетом напали на пассажира в метро

В Москве сотрудники полиции задержали двух юношей, подозреваемых в нападении на 16-летнего пассажира метро и угрожавших ему пневматическим пистолетом. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в московском метро, в вагоне к 16-летнему юноше подошли двое 14-летних приятелей. Подростки начали оскорблять молодого человека, один из них направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, а второй снимал происходящее на видео.

Юноше удалось выбраться из вагона на станции «Новаторская». Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, у них изъяли пневматический пистолет, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Хакасии подросток ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери. Рассчитываться за покупку юноша не планировал, когда флорист протянула цветы, он отвлек ее внимание и, схватив розы, выбежал из помещения. Сотрудница торговой точки обратилась в правоохранительные органы, вора удалось оперативно задержать.

Ранее в Минске подростки избили прохожего за отказ угостить их сигаретой.