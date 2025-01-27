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Мужчина избил подростка на эскалаторе в петербургском метро

«78.ru»: в метро Петербурга пенсионер сделал подростку замечание и избил
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Shutterstock

11-летний школьник попал в больницу с травмой головы после конфликта с пенсионером в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на станции метро «Старая деревня» 24 января. В правоохранительные органы обратилась мать 11-летнего мальчика. Она рассказала, что на эскалаторе неизвестный мужчина угрожал ее сыну и несколько раз ударил его по лицу, после чего скрылся. Школьнику потребовалась помощь медиков, у него диагностирована травма головы.

Мальчик отпущен на амбулаторное лечение. Вечером того же дня в больницу Сестрорецка обратился 66-летний мужчина, сообщивший, что его избили на эскалаторе.

Выяснилось, что между подростком и мужчиной произошёл конфликт из-за того, что взрослому показалось, что школьник ответил ему в неуважительной манере. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Москве двое пассажиров метро подрались на эскалаторе. Инцидент произошел на станции метро «Тверская». Между двумя пассажирами произошел конфликт, и они начали драться на эскалаторе. Потасовка продолжилась на платформе, где один из участников нанес своему оппоненту удары молотком в область головы и запястья. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Ранее в московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира.

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