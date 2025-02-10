Мужчину оштрафовали за разговор по громкой связи на вокзале

Во Франции мужчина получил штраф на €200 за разговор по громкой связи на вокзале

Пассажир поезда получил штраф за использование громкой связи на вокзале во Франции, сообщает CNN.

В начале этого месяца мужчина, которого французские СМИ называют Давидом, находился на вокзале Нанта и в ожидании поезда разговаривал по телефону со своей сестрой. Их разговор прервала сотрудница государственной железнодорожной компании Франции (SNCF).

«Она сказала мне, что если я не выключу громкую связь, то буду оштрафован на 150 евро», — вспоминает Давид.

Сначала пассажир подумал, что это шутка. Однако работница SNCF достала свой блокнот и выписала штраф уже на €200, так как он отказался платить за нарушение на месте. Француз собирается оспорить штраф и уже нанял адвоката.

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