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Мужчина получил штраф за выкрик украинского лозунга в метро Москвы

Суд оштрафовал крымчанина за выкрик экстремистского лозунга в метро Москвы
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Alexander Zemlianichenko/AP

Столичный суд оштрафовал на 50 тыс. руб. родившегося в Крымской области Вадима Скабелина за выкрик «Слава Украине» в метро Москвы, передает РИА Новости.

Согласно судебным документам, инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» зеленой ветки метрополитена, где Скабелин неоднократно громко выкрикивал лозунг, который признан в РФ экстремистским.

В материалах дела отмечается, что мужчина не одобряет СВО, а его действия дискредитируют ВС РФ. В суде он признал свою вину.

Лозунг «Слава Украине» использовался как пароль-приветствие членами сотрудничавшей с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА). На Украине с 2018 года эти слова являются уставным приветствием для ВС и национальной полиции.

В начале декабря общественники из движения «Сорок сороков» потребовали у Минюста признать Лию Ахеджакову иноагентом и лишить ее звания народной артистки России. Это произошло после того, как в сети появилось видео, на котором женщина произносит «Слава Украине» после выступления в постановке «Мой внук Вениамин».

Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и направлена на осуждение нацизма во всех формах и проявлениях.

Ранее в Москве арестовали мужчину в футболке с гербом Украины.

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