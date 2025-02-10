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В Усть-Луге поручили убрать обломки затонувшего танкера Koala за три месяца

Капитан порта Усть-Луга поручил за три месяца убрать обломки танкера Koala
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Telegram-канал «Александр ДроZденко»

Владелец танкера Koala обязан в течение трех месяцев убрать обломки затонувшего в Балтийском море судна. Об этом распорядился капитан порта Усть-Луга в Ленобласти, на подписанный им документ ссылается «Интерфакс».

В течение двух месяцев собственник также должен согласовать с капитаном документацию, связанную с удалением танкера из акватории.

Танкер Koala ходит под флагом Антигуа и Барбуды. Вчера около 02:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва и его стало затапливать водой.

В результате случившегося никто не пострадал: экипажу удалось выбраться на берег.

Telegram-канал Baza со ссылкой на следователей сообщал, что затонувший танкер Koala мог быть заминирован.

Ранее сообщалось, что после аварии с танкером в Усть-Луге завели уголовное дело.

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