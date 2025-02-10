В Москве новая знакомая угнала у молодого человека машину и попала в ДТП

Baza: в Москве девушка попала в ДТП после попытки угона машины

В Москве молодой человек едва не лишился машины после знакомства с девушкой. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, владелец автомобиля по имени Егор встретил девушку в клубе и спустя некоторое время после знакомства решил прокатить ее на своей машине BMW стоимостью более четырех миллионов рублей.

Во время поездки пара приехала на заправку. Пока молодой человек ушел оплачивать топливо, девушка пересела на водительское сидение и угнала автомобиль.

Когда Егор вышел на улицу, автомобиля уже не было. Вскоре с ним связались правоохранители и заявили, что его транспортное средство попало в ДТП. Выяснилось, что новая знакомая проехала 3,5 километра и попала в аварию.

Выяснилось, что у девушки не было прав.

«Ремонт встанет Егору более чем в миллион рублей», – сообщается в публикации.

До этого в Ульяновске мужчина на машине наехал на знакомую и ее спутника. В результате и молодой человек, и девушка попали в больницу.

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