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Молодой россиянин пытался задавить на авто знакомую и ее спутника

В Ульяновске юноша наехал на авто на знакомую и ударил ножом ее спутника
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СУ СКР по Ульяновской области

В Ульяновске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП и нападения на местного жителя, которые случились по вине 21-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь юноши и девушки.

По предварительной информации, инцидент произошел 8 февраля у одного из домов по улице Робеспьера. 21-летний фигурант дела, будучи за рулем, направил машину на свою знакомую и ее спутника. После наезда агрессор вышел из машины и напал на юношу: нанес ему удар ножом в бедро. Оба пострадавших — девушку и юношу — доставили на скорой в больницу.

Фигурант задержан. Он рассказал, что действовал из чувства ревности.

В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Симферополе мужчина из ревности ударил соседа шампуром в грудь.

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