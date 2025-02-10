В Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль, пострадали два человека

Балицкий: в Запорожской области два человека пострадали при атаке дрона на авто

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, нападение произошло на трассе Михайловка – Васильевка. Глава области заявил, что в атакованной машине ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук. Взрослые получили ранения разной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

«Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей», — написал чиновник.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области мужчина пенсионного возраста смог избежать попадания украинского беспилотника в свой автомобиль, совершив резкий маневр. Инцидент случился на трассе Мелитополь – Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 км от линии фронта.

Ранее дрон ВСУ ударил по школьному автобусу в Запорожской области.