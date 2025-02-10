Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль, пострадали два человека

Балицкий: в Запорожской области два человека пострадали при атаке дрона на авто
close
Telegram-канал Балицкий Евгений

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, нападение произошло на трассе Михайловка – Васильевка. Глава области заявил, что в атакованной машине ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук. Взрослые получили ранения разной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

«Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей», — написал чиновник.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области мужчина пенсионного возраста смог избежать попадания украинского беспилотника в свой автомобиль, совершив резкий маневр. Инцидент случился на трассе Мелитополь – Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 км от линии фронта.

Ранее дрон ВСУ ударил по школьному автобусу в Запорожской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами