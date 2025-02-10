В Германии расследуют появление дронов над базой бундесвера, где готовят украинцев

Полиция Германии начала расследование после появления БПЛА над базой бундесвера

Сотрудники уголовной полиции немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн начали расследование в связи с появлением неизвестных беспилотников у казармы авиабазы бундесвера, где ведется подготовка украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

«Мы можем подтвердить, что управление уголовной полиции земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет инциденты, о которых сообщил бундесвер, и начало расследование», сказала собеседница агентства.

9 февраля издание Die Süddeutsche Zeitung писало, что в Германии у казармы авиабазы бундесвера на побережье Северного моря появились неизвестные беспилотные летательные аппараты.

По данным журналистов, шесть дронов были обнаружены в указанном районе с 9 по 29 января. Средства радиоэлектронной борьбы против них не сработали. По мнению анонимных источников, дроны могли быть запущены «с кораблей в Северном или Балтийском морях», а к этому могла быть причастна Россия. Издание отмечает, что никаких доказательств, которые подтверждают эту версию, нет.

Ранее на авиабазе в Германии обнаружили следы проникновения.