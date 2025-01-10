На авиабазе в Германии обнаружили следы проникновения

Неизвестные вновь проникли на территорию казармы немецкой военной авиабазы Кельн-Ван на западе страны, несмотря на усиленные меры безопасности после аналогичных инцидентов в прошлом году. Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что злоумышленники снова пытались взломать дверь, ведущую к водопроводной станции.
«По предварительным данным расследования, преступник или группа преступников попали на охраняемую территорию бундесвера в период с конца декабря по начало января и пытались вскрыть входную дверь водопроводной станции казармы», — сообщает журнал.
Как уточняет издание, следы попыток вторжения обнаружены не только у станции, обеспечивающей питьевой водой авиабазу и военный объект аэродрома Кельн-Бонн, но и возле расположенной поблизости радиомачты, где, по всей видимости, злоумышленники пытались преодолеть металлический барьер, чтобы забраться на мачту.
8 января газета Bild писала, что немецкие власти зафиксировали число жалоб на шпионаж за объектами системы безопасности страны с помощью беспилотников.
Ранее в ФРГ заметили неизвестные дроны над авиабазой США «Рамштайн».