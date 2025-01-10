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На авиабазе в Германии обнаружили следы проникновения

Spiegel: на авиабазе Кельн-Ван в ФРГ снова обнаружили следы проникновения
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Global Look Press

Неизвестные вновь проникли на территорию казармы немецкой военной авиабазы Кельн-Ван на западе страны, несмотря на усиленные меры безопасности после аналогичных инцидентов в прошлом году. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что злоумышленники снова пытались взломать дверь, ведущую к водопроводной станции.

«По предварительным данным расследования, преступник или группа преступников попали на охраняемую территорию бундесвера в период с конца декабря по начало января и пытались вскрыть входную дверь водопроводной станции казармы», — сообщает журнал.

Как уточняет издание, следы попыток вторжения обнаружены не только у станции, обеспечивающей питьевой водой авиабазу и военный объект аэродрома Кельн-Бонн, но и возле расположенной поблизости радиомачты, где, по всей видимости, злоумышленники пытались преодолеть металлический барьер, чтобы забраться на мачту.

8 января газета Bild писала, что немецкие власти зафиксировали число жалоб на шпионаж за объектами системы безопасности страны с помощью беспилотников.

Ранее в ФРГ заметили неизвестные дроны над авиабазой США «Рамштайн».

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