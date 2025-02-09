В Германии связали неизвестные БПЛА над базой бундесвера с Россией

В Германии у казармы авиабазы бундесвера на побережье Северного моря появились неизвестные БПЛА, пишет Die Süddeutsche Zeitung (SZ).

По данным газеты, шесть беспилотников были обнаружены в указанном районе с 9 по 29 января. Средства радиоэлектронной борьбы против них не сработали. В Швезинге, где заметили дроны, находится центр подготовки зенитно-ракетных войск бундесвера. Там тренируются немецкие и украинские военнослужащие.

«Здесь украинские военные осваивают систему ПВО Patriot, которую Германия уже частично передала Украине — четыре пусковые установки и три полных комплекса с запасными частями и ракетами», — говорится в материале.

SZ уточняет, что все меры бундесвера против БПЛА оказались неэффективными. Сейчас в ВС проводят расследование по подозрению в шпионаже.

По мнению анонимных источников, дроны могли быть запущены «с кораблей в Северном или Балтийском морях», а к этому могла быть причастна Россия. Издание отмечает, что никаких доказательств, которые подтверждают эту версию, нет.

Это уже не первый подобный инцидент за последние месяцы. Так, в середине января около 10 дронов неизвестного происхождения были замечены в небе над военным аэродромом в Баварии, а в прошлом декабре БПЛА пролетели над авиабазой США в ФРГ.

Ранее сообщалось, что дрон-разведчик шпионил за «Королевой Елизаветой» в порту Гамбурга.