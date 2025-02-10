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В Ленобласти подростки попали петардой в прохожего

В Ленобласти юноша получил ожоги лица из-за петарды, запущенной детьми
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InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области молодой человек пострадал из-за взорвавшейся рядом петарды. В информационном центре СКР сообщили, что инцидентом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

Все произошло 8 февраля в поселке Мга Кировского района. Несовершеннолетние играли с пиротехникой в общественном месте, в результате одна из запущенных петард сдетонировала рядом с 20-летним местным жителем. У пострадавшего диагностировали термические ожоги и травмы глаза.

Обстоятельства инцидента выясняет СУ СК по Ленобласти. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В начале этого месяца петарда взорвалась у китаянки во рту. Инцидент произошел в городе Чэнду в период китайского Нового года.

Женщина нашла пиротехнику в пакете с едой, купленной ее родственником, и перепутала петарду с конфетами из детства. Позже она решила попробовать «сладость», и одна из продолговатых полосок взорвалась прямо у нее во рту. По словам пострадавшей, после взрыва она не почувствовала боли, но во рту у нее был запах пороха.

Ранее ребенок бросил петарду в люк и спровоцировал взрыв, перевернувший автомобиль.

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