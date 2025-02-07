Петарда взорвалась во рту у китаянки, принявшей пиротехнику за конфеты

В Китае женщина приняла петарду за конфету и получила травму разгрызая ее

Женщина из Китая попробовала сладости, принесенные братом, и получила травму ротовой полости. Об этом сообщает China Press.

Инцидент произошел в городе Чэнду. Как рассказала сама пострадавшая, в период китайского Нового года родственник купил еду. В пакете женщина нашла закуску, напоминающую продолговатые полоски, и приняла их за конфеты из детства.

Позже она смотрела телевизор в гостиной без света и решила попробовать сладость. Когда она попыталась разгрызть одну из них, она взорвалась прямо у нее во рту.

«После взрыва она почувствовала онемение во рту, но на прием пищи и чистку зубов это не повлияло», – сообщается в публикации.

На кадре ротовой полости китаянки заметно, что она получила небольшую травму щеки. По словам женщины, после взрыва она не почувствовала боли, но во рту у нее был запах пороха.

Обсуждая ситуацию, китайские пользователи обратили внимание на обманчивый дизайн упаковки с петардами. Некоторые заявили, что тоже приняли бы их за конфеты.

Ранее мальчик в Китае взорвал восемь автомобилей, бросив петарду в канализацию.