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В Абхазии анонсировали новые поставки электроэнергии из России

Минэнерго Абхазии: РФ дополнительно поставит республике 182 млн киловатт-часов
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Россия обеспечит дополнительные поставки электроэнергии Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минэнерго республики.

«Между Российской Федерацией и Республикой Абхазия достигнуто соглашение о получении дополнительного объема электроэнергии для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно новой договоренности, Россия дополнительно поставит Абхазии 182 млн киловатт-часов. Общая стоимость перетока составит 830 млн рублей. В минэнерго республики отметили, что это финансовая помощь РФ, недополученная в 2024 году.

В декабре прошлого года Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Из-за энергокризиса, возникшего после сокращения поддержки со стороны РФ, в республике закрыли школы и детсады, а днем электричество подавали в течение менее чем трех часов. В Госдуме же обвинили в проблемах Абхазии добытчиков криптовалюты и призвали власти страны прекратить провокации против РФ.

Ранее Грузия увеличила поставки электроэнергии из России.

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