Троих фигурантов дела о подрыве генерала Кириллова попросили оставить в СИЗО

РИА: фигуранты дела о теракте против генерала Кириллова могут остаться в СИЗО

В Басманный суд Москвы направлено ходатайство о продлении срока ареста для трех фигурантов уголовного дела о теракте

против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на этом настаивает следователь СК РФ, который расследует дело.

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову, Рамазану Падиеву и Батухану Точиеву (внесены в список экстремистов и террористов) меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в публикации.

Уточняется, что Басманный суд назначил рассмотрение ходатайства на 13 февраля.

17 декабря возле дома генерала на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. Кириллова и Поликарпова спасти не удалось. Следствие установило, что преступники разместили взрывное устройство на стоявшем рядом с подъездом самокате и активировали его дистанционно.

Ранее один из фигурантов по делу о теракте против Кириллова обжаловал арест.